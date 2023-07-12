Медицинский колледж в Ставрополе ведет набор по шести специальностям

Фото: пресс-служба СКМК.

Северо-Кавказский медицинский колледж (СКМК) работает с 2019 года. Это самый молодой колледж Ставрополя. Сейчас в нем обучается более 3500 студентов.

Колледж имеет государственную аккредитацию, бессрочную лицензию на ведение образовательной деятельности. Студентам предоставляется отсрочка от армии, а по окончании обучения выдается диплом государственного образца. Абитуриенты принимаются на обучение без ЕГЭ и ОГЭ.

СКМК реализует технологию непрерывного образования: выпускники колледжа могут поступить в медицинский институт для получения высшего образования.

Преподавательский состав колледжа - более 200 педагогов, в числе которые кандидаты наук и ведущие практикующие специалисты Ставропольского края. Директор колледжа - Станислав Сергеевич Наумов, кандидат медицинских наук, практикующий врач-терапевт, клинический фармаколог, врач противовозрастной медицины.

Приемная кампания 2023-204 рассчитана на 4000 коммерческих мест обучения. Льготы не предоставляются. Возможна оплата с использованием материнского капитала и образовательного кредита с государственной поддержкой.

Колледж ведет набор по шести специальностям:

- Сестринское дело;

- Лечебное дело;

- Фармация;

- Акушерское дело;

- Стоматология ортопедическая;

- Технологии индустрии красоты.

Доступна очная и очно-заочная формы обучения, в том числе и в филиалах - городе Невинномысске и Новопавловске. Во время обучения студенты проходят практику в ведущих медицинских учреждениях города и края, включая краевую детскую клиническую больницу, ставропольский краевой клинический перинатальный центр, ставропольский краевой клинический онкологический диспансер, городские больницы и консультативно-диагностические поликлиники.

По окончании обучения колледж гарантирует трудоустройство и сопровождение карьеры.

- К нам приходят мотивированные абитуриенты, которые на самом деле хотят получить ту или иную профессию. И для меня это важно, как для директора. Убежден, что такие профессии, как: медицинская сестра, акушерка, врач – это в первую очередь призвание, - отмечает Станислав Наумов, директор СКМК.