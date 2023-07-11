Главврача больницы Ставрополя снимут с должности из-за недостатка квалификации

Галину Уткину, главврача больницы имени Филиппова могут уволить из-за недостатка квалификации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе главврача детской больницы имени Филиппского Галину Уткину могут снять с должности из-за недостатка квалификации. Прокуратура по поручению прокурора края Юрия Немкина провела проверку и установила, что медик заключила срочный трудовой договор с учреждением, хотя должных навыков для его управления она не имеет.

— Прокурорской проверкой установлено, что отмеченное должностное лицо не соответствует квалификационным требованиям профессиональных медицинских стандартов, в связи с чем, право занимать руководящую должность у него отсутствует, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура направила в региональный минздрав представление с требованием решить вопрос о прекращении трудовых отношений с Галиной Уткиной. Результаты рассмотрения акта и устранение нарушений находится на контроле ведомства.