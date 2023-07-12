Появились кадры транспортировки пострадавших туристов с горы Северной Осетии

Фото: стоп-кадр

В Северной Осетии продолжается операция по спасению трех провалившихся с гребня перевала Комлагат туристов, спасатели начали транспортировку пострадавших. Врач МЧС оказал первую помощь альпинистам, их положили на носилки и донесли до безопасного места, где можно переждать ночь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

— Спасательная операция продолжится с восходом. На утро запланирован вылет вертолета МИ-8 МЧС России из Махачкалы в место стоянки группы. Бортом пострадавшие будут доставлены в район селения Гизель для последующей госпитализации, – пишет ведомство о состоянии операции на прошедшую ночь.

Спасатели разбили лагерь на высоте 3000 метров склона Комлагат, все пострадавшие в удовлетворительном состоянии. Сейчас специалисты и туристы ожидают прибытие вертолета, который спустит их с горы.