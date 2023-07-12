Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:42

На Ставрополье нашли 56 килограммов масла и творога из неизвестного сырья

Весь объем продукции с нарушениями выпустили на прилавки магазинов
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье нашли 56 килограммов некачественного масла и творога

На Ставрополье нашли 56 килограммов некачественного масла и творога

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставропольском крае обнаружили 56 килограммов масла и творога из неизвестного сырья, в продукции не содержались молока. Гарантировать безопасность и качество таких продуктов нельзя, поэтому их нельзя допускать к потребителю. Однако все масло и творог отправили на прилавки магазинов региона, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

— Управлением Россельхознадзора ИП объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Регистрация уполномоченного лица предпринимателя в электронной системе приостановлена, – пишет ведомство.

В июне 2023 года в ГУ МВД России по региону и комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции направили информацию о нарушении. При условии, что Ессентукский городской суд запретил ИП выпускать несколько сортов масла из-за многочисленных нарушений, производитель пренебрег требованием.