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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:45

Экс-замначальника отдела по борьбе с наркотиками в Ставрополе осудят за взятку

Жительница краевой столицы передала злоумышленнику 110 тысяч, чтобы ее дочь не привлекали к ответственности
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе осудят бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы. В ночь с 11 на 12 июня злоумышленник узнал, что местный житель хранит у себя наркотики, а его супруга может быть причастна к преступлению.

Тогда правоохранитель предложил матери женщины заплатить 110 тысяч рублей, чтобы ее дочь избежала уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Полученными денежными средствами сотрудник распорядился по своему усмотрению. Данное уголовное дело возбуждено СКР по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ СБ МВД России, – пишет ведомство.

На правоохранителя завели уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). На время следствия его посадили в СИЗО, сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд.

На взяткодателя также завели дело по статье 291 УК РФ (дача взятки). Расследование продолжается.