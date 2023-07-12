В Дагестане без вести пропала 2,5-летняя Амина

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану

В Дагестане ищут без вести пропавшую Амину, ей всего 2,5 года. Девочка ушла примерно в 10:50 в районе 42 школы в Махачкале, сейчас ее местонахождение неизвестно. Сотрудники полиции начали искать пропавшего ребенка.

— Возраст где-то 2,6-2,7. Район 42 школы, а если точнее – четвертая и пятая источная линия, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Дагестану. Правоохранительные органы начали осмотр местности.

Всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией по поводу пропавшей девочки, просят обратиться по номеру телефона: 8 (960) 407 86 56. Любые сведения могут помочь в поисках.