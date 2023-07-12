Наркотики в лаваше пыталась пронести жительница Ставрополья в СИЗО

Фото: пресс-служба УФСИН Ставропольского края

На Ставрополье в СИЗО-2 поступила посылка для одного из обвиняемых, в ней лежал хлеб, который сотрудники изолятора начали проверять на наличие запрещенных предметов.

Оказалось, в хлебе лежали наркотики – красно-белые капсулы, которая женщина спрятала и пыталась пронести заключенному. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН Ставропольского края.

— Сотрудниками пенитенциарного учреждения была проведена видеофиксация, а изъятые предметы отправлены на экспертизу. Проведенные исследования показали, что в капсулах содержалось более 5 граммов сильнодействующего вещества, – пишет ведомство.

На женщину завели уголовное дело по факту сбыта запрещенных веществ. Расследование продолжается, злоумышленница сама рискует оказаться в СИЗО.