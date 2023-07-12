К концу рабочей недели на Ставрополье не будет дождей и воздух прогреется до +35

На Ставрополье к концу рабочей недели вернется жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье к концу рабочей недели перестанут идти ливни, штормовое предупреждение перестало действовать в регионе. В среду, 12 июля, местами по краю все еще идут дожди с грозами, ветер достигает скорости в 14 м/с, а температура воздуха не поднимется выше +28 градусов.

Ситуация изменится в четверг, 13 июля, ночью на Ставрополье будут выпадать осадки, но уже днем после утренних туманов и кратковременных дождей погода наладится. Ветер по-прежнему будет дуть со скоростью до 14 м/с, но температура воздуха поднимется до +30 градусов. В Ставрополе преимущественно без осадков, воздух прогреется до +27 градусов.

В пятницу, 14 июля, жара вернется в регион, осадков не ожидается вовсе. Днем на Ставрополье воздух прогреется до +30-35 градусов, а скорость ветра не поднимется выше 10 м/с. В Ставрополе аналогичная ситуация с дождем и ветром, но температура ожидается чуть ниже – +29-31 градус. И все на выходных синоптики прогнозируют возвращение непогоды.