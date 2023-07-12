Пьяного опасно маневрирующего скутериста без прав поймали на Ставрополье

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В селе Орловка Буденновского округа Ставрополья автоинспекторы при патрулировании местности заметили скутериста, который опасно маневрировал по проезжей части. Сотрудники остановили транспорт, за рулем которого сидел 35-летний местный житель. Водитель признался, что выпил перед поездкой, а после решил покататься на мопеде.

— Гражданин прошел процедуру освидетельствования на месте, которая показала наличие более 0,8 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Оказалось, водителя в июне этого года уже попадался сотрудникам за пьяную езду. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста, но на этот раз на него завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

Водителю грозит лишение свободы сроком до 2 лет, обязательные либо принудительные работы, крупный штраф и увеличение срока лишения прав.