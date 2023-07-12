За сутки сотрудники ДПС Ставрополья поймали 1196 нарушителей ПДД

Сотрудники ДПС Ставрополья за сутки поймали 1196 нарушителей ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за минувшие сутки автоинспекторы поймали 1196 нарушителей правил дорожного движения. В состоянии наркотического или алкогольного опьянения оказались 17 водителей, один из которых сел за руль в таком состоянии повторно – на него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Также полицейскими собрано 139 материалов за нарушение светопропускаемости стекол, 267 – за неприменение ремней безопасности, 95 – за нарушение правил перевозки детей и четыре материала за управление транспортом без регистрационных знаков, – пишет ведомство.

Также 80 водителей поймали за то, что они не уступили дорогу пешеходу. Также автоинспекторы поймали 89 человек, которые пытались перебежать дорогу в неположенном месте, а за выезд на встречную полосу без прав могут остаться 83 автомобилиста.