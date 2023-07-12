Бухгалтера организации Железноводска осудят за присвоение 27 млн рублей

Жительницу Ставрополья осудят за присвоение и растрату 27 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье осудят 41-летнюю жительницу Ессентуков, которая работала в одной из организаций Железноводска и воровала оттуда деньги. В течении нескольких лет злоумышленница, занимая должность главного бухгалтера, составляла документы для выдачи ей средств на якобы расходы организации, в которых указывала свои банковские счета.

— Подавала в финансовое учреждение документы на выдачу денежных средств якобы предназначенных для различных расходов организации, в которых указывала свои банковские счета. Поступившие деньги она использовала не по назначению, присваивала и тратила на личные нужды, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сумма ущерба составила 27 млн рублей, на злоумышленницу завели уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.