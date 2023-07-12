В Северной Осетии на вертолете спасли упавших с горы альпинистов

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Спасательная операция по вызволению пострадавших от падения с горы в Северной Осетии туристов завершилась. Специалисты вызвали вертолет МИ-8, который из-за сильного ветра и сложного горного рельефа долгое время не мог найти площадку для посадки и исчерпал топливо. Борту пришлось разворачиваться на дозаправку.

— После этого было принято решение совершить второй рейс и попытаться эвакуировать пострадавших при помощи лебедки, зависнув над группой примерно на 20-метровой высоте, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Первой забрали одну девушку, получившую серьезные травмы, затем подняли еще двух пострадавших и участницу группы. Всего 4 человека: трех женщин и одного мужчину. До прибытия вертолета обратно на базу туда подъехала бригада скорой помощи.

Третий полет пришлось организовать из-за пятой участницы группы, которой стало плохо из-за недомогания. Спасатели забрали альпинистку и весь груз, а пятеро специалистов начали спуск самостоятельно.