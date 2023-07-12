Ростовчанин выбросил в реку сумку с восьмилетним сыном и ответит за это в суде

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

В Ростове осудят 33-летнего местного жителя, который решил избавиться от тела малолетнего сына. Восьмилетний мальчик, заключили эксперты, умер во сне, возможно, причиной стали истязания отцом: ребенок не доедал и был бит, за его здоровьем никто не следил. Зато в социальных сетях ныне обвиняемый выставлял себя примерным родителем. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

На допросе фигурант заявил, что ребенок был не его. Он сошелся с его матерью, но после развода женщина бросила малыша на родственников, а злоумышленник сделал «жест доброй воли» и забрал его себе. В итоге сильное истощение и болезни привели к смерти ребенка. Позвонить в полицию мужчина побоялся из-за побоев на теле малыша, поэтому решил обойтись с погибшим иначе.

Следователи считают, что отец положил тело ребенка в черную дорожную сумку и поехал к реке. Уже на берегу выбросил ее в воду, но через пару дней страшную находку выловил рыбак.

Мужчину не будут судить за убийство, но ему предъявлено обвинение в истязании в несовершеннолетнего, в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. Уголовное дело направили в суд.