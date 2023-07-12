Вода в реке Кубань вблизи Невинномысска поднялась до критической отметки

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Вблизи Невинномысска из-за проливных дождей вода в реке Кубань достигла критической отметки. Несколько дней на Ставрополье и в горах КЧР шли ливни, и этого хватило, чтобы реки начали подниматься. Об этом заявил мэр Невинномысска Михаил Миненков в социальных сетях.

— В результате ливней выше по течению рек, протекающих на территории города Невинномысска, уровень воды в реках поднялся до опасных отметок, – написал Михаил Миненков.

При этом подтопления Невинномысска удалось избежать благодаря отсыпке берегов реки Кубань. Поток воды несет с собой ветки и мусор прямо в сторону гидротехнического сооружения Невинномысского канала.