Врачи районной больницы на Ставрополье спасли утонувшего 9-летнего ребенка

Фото: пресс-служба минздрава Ставропольского края

В районную больницу Кочубеевского округа Ставрополья доставили 9-летнего жителя Невинномысска. Мальчик утонул в пресной воде, но его успели достать и передать медикам, чтобы они спасли жизнь малыша. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение, где пациента начали лечить. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Ставропольского края.

— Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение, где проводились срочные и неотложные комплексные интенсивные мероприятия врачом-реаниматологов Александром Завгородним с положительной динамикой восстановления функций ЖВО и систем, – пишет ведомство.

Пациента перевели из реанимационного отделения в состоянии ближе к удовлетворительному. Ребенку продолжили проводить плановую профилактику. Сейчас пострадавшего выписали из больницы, осложнений у него не нашли.