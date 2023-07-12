РСХБ увеличил размер сельской ипотеки для жителей Ставрополья, КЧР и Северной Осетии

Условия сельской ипотеки изменились в лучшую для будущих новоселов сторону. Фото: rshb.ru

Ставропольский филиал Россельхозбанка начал прием заявок на выдачу сельской ипотеки по улучшенным условиям: теперь размер кредита увеличен с 3 до 6 млн рублей на одного заемщика; помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома, средства можно направить на покупку квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населенных пунктах.

«Мы отмечаем, что в Россельхозбанке спрос на сельскую ипотеку всегда был и остается высоким, поэтому особенно сейчас, с введением новых условий, мы ожидаем шквал заявок», - подчеркнул директор Ставропольского филиала РСХБ Алексей Сенокосов.

В регионе счастливыми обладателями жилья на селе с 2020 года стали порядка 1300 человек, а общий объем выданных средств превысил отметку 2,6 млрд рублей. Одной из таких обладательниц собственного дома скоро станет и Елена Реброва, которая заканчивает его строительство в сельской местности.

«Переезд из Костромы в регион КМВ – решение, требующее решительности и времени. До появления сельской ипотеки это вообще была недосягаемая мечта, а когда программа реально заработала, появилась возможность построить здесь свой дом. Конечно, я сразу решилась!» – рассказала Елена.

Новые изменения в программе расширяют возможности жителей региона по приобретению недвижимости. Благодаря тому, что супруги могут объединять кредиты, семья может получить до 12 млн вместо 6 млн рублей. А возвращение возможности направлять ипотечные средства на квартиры значительно увеличило количество вариантов жилья.

Остальные условия программы остались неизменными. Заемщиками могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности. В опорных населенных пунктах с населением до 30 тыс. человек также возможна покупка квартир в новостройках не более 5 этажей у юридических лиц и ИП. Минимальный размер кредита – 100 тыс. рублей при первоначальном взносе 10%, выдается он максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена.