На Ставрополье подорожало мясо с рыбой и подешевели овощи

Ряд продуктов на Ставрополье подорожал, часть подешевела Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ставропольском крае индекс потребительских цен по соотношению июня 2023 к декабрю 2022 года составил 103,5%, при этом на продовольствие он составил 104,2%, на непродовольственные товары – 101,5%, услуги – 104,6%. Во многих отраслях наблюдается рост стоимости, но при этом что-то стало дешевле, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

Так, дороже на Ставрополье стали мясо птицы (на 5,5%), говядина и свинина (на 1,7-1,8%), при этом консервы и сырокопченые колбасы подешевели на 2,9% и 1,3% соответственно. Дороже в магазинах стали продаваться и такие продукты, как живая и охлажденная рыба (2%), креветки (на 6,5%), лосось и сельдь (на 1,7%), но при этом цены упали на соленую, маринованную и копченую рыбу (на 1,4%).

— В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в июне 2023 года плодоовощная продукция, включая картофель, подешевела в среднем на 3,7%. Цены снизились на помидоры свежие на 32,5%, огурцы свежие – на 27,1%, бананы – на 15,7%, лук репчатый – на 12,5%, зелень свежую – на 12,2%, виноград – на 5,4%, грибы свежие – на 3,3%, – пишет Северо-Кавказстат.

При этом дороже стали продавать морковь (на 32,3%), картофель (на 28,1%), свекла (17,1%), лимоны (на 13,9%), чеснок (на 4,0%), капуста белокочанная (на 3,9%).

Также снижение цен замечено у яиц и пшеничной муки (на 6,4-6,7%), гречку и детские овощные консервы (на 5,7-5,9%), а также кексов, рулетов, зефира и пастилы (на

3,5-3,7%). При этом дороже стала карамель, сахар-песок, какао, рис, водка, варенье, джем и повидло.