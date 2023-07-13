Житель Ставрополя украл 15 тонн нефти из нескольких промысловых скважин

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Нефтекумском округе Ставрополья задержали 45-летнего жителя региона, который воровал нефть из промысловых скважин месторождения в муниципалитете. Сотрудники МВД и УФСБ узнали о преступлении и задержали злоумышленника, его доставили в отделение для дачи показаний.

— Злоумышленник, используя грузовой автотранспорт, оснащенный цистерной, в ночное время похитил нефть из нескольких промысловых скважин месторождения в Нефтекумском округе, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Похищенные 15 тонн нефти злоумышленник хотел слить на бывшей заправке в другом округе. В момент совершения преступления его задержали правоохранительные органы, на фигуранта завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

— В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.