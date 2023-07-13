В популярном туристическом месте Северной Осетии появился сигнал мобильной связи

Поток туристов в окрестностях села Горный Карца с каждым годом увеличивается. Фото: megafon.ru

В селении Горный Карца путешественникам впервые стала доступна мобильная связь. Технические специалисты МегаФона установили в населенном пункте телеком-оборудование. Голосовой сервис и мобильный интернет уже оценили местные жители, а также многочисленные приезжие.

- В современном мире практически невозможно обойтись без мобильного телефона. И жители села обратились к нам с просьбой предоставить им полноценную сотовую связь. Мы со своей стороны оказали МегаФону всестороннюю поддержку, чтобы в селении Горный Карца появилось телеком-оборудование. Теперь селяне могут не только связаться с экстренными службами, но и общаться с близкими, пользоваться онлайн-сервисами, - подчеркнул Даниил Гахов, председатель Комитета цифрового развития РСО-Алания.

По данным переписи в селе Горный Карца постоянно проживает менее 100 человек. При этом поток туристов в окрестностях населенного пункта с каждым годом увеличивается.

- Недалеко от села Горный Карца расположен водопад Кольцо - уникальное по красоте место. Туда ведет обустроенная туристическая тропа, поэтому маршрут подойдет для путешественников с любым уровнем подготовки. Также в этой местности благоприятные условия для производства натуральных домашних продуктов, и гости с удовольствием приобретают у селян местный сыр, чай на горных травах, масло гхи, - комментирует Мадина Тебиева, заместитель председателя Комитета РСО-Алания по туризму.

Сфера гостеприимства в Северной Осетии становится все более востребованной. По данным экспертов МегаФона в первом полугодии туристический поток в РСО-Алании увеличился на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 6 месяцев республику уже посетили гости из 74 регионов страны. Каждый третий из них – это житель Москвы и Московской области. Второе место по числу визитеров занимает Ставрополь - 12 % туристов. На третьей строчке Краснодарский край и Санкт-Петербург - по 7 %. Самые редкие гости приехали с Камчатки - всего 0,04% от общего числа путешественников, в абсолютных цифрах это менее 200 человек.