За кражу 15 тонн нефти ФСБ и МВД задержали жителя Нефтекумска

Фото: УФСБ по СК

В Ставропольском крае задержали местного жителя, который участвовал в краже нефтепродуктов. Уголовное дело завели в Нефтекумском округе по материалам МВД и ФСБ.

По данным расследования, в мае и июне 2023 года мужчина похитил нефтепродукты объемом более 15 тонн, используя грузовой транспорт. Он работал по ночам на нескольких месторождениях в Нефтекумском округе. Краденые товары он хранил в цистерне на бывшей заправочной станции, собираясь продать их.

Общая стоимость украденных нефтепродуктов составила более 300 тысяч рублей.

Злоумышленника поймали в конце июня и завели уголовное дело о краже (ст. 158 ч. 3 УК РФ). Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

30 июня 2023 года следственным отделом ОМВД России по Нефтекумскому городскому округу возбуждено уголовное дело против данного гражданина по статье 158 часть 3 Уголовного кодекса РФ. Сейчас проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия для сбора необходимых доказательств.

— В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы, — сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.