Житель Ставрополья из-за мелкой ссоры избил пожилого знакомого до смерти

Фото: СУ СУР по СК

В Буденновске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. О происшествии рассказали в следкоме Ставрополья.

Вечером 27 июня они пили спиртное, но во время застолья произошел конфликт. Мужчина ударил пожилого знакомого не менее десяти раз по лицу и туловищу во время ссоры. 62-летний мужчина скончался от полученных травм.

Чтобы замести следы, преступник закопал тело во дворе своего дома. Труп обнаружил брат подозреваемого, который живет с ним.

Злоумышленника задержали, он признал свою вину и раскаялся. Следственные органы проводят осмотр места преступления, опрашивают свидетелей и назначают экспертизы для сбора доказательств.

В Апанасенковском округе тем временем произошло другое страшное убийство. Ранее судимый местный житель избил знакомого и сбросил его с моста в реку.