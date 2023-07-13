С начала лета на Комсомольском пруду в Ставрополе произошло 80 ЧП

Фото: администрация Ставрополя

Половина купального сезона в Ставрополе уже позади. За это время на единственном доступном для купания водоеме города — Комсомольском пруду — спасателям пришлось более 20 раз оказывать первую помощь, рассказали в мэрии.

Также с начала лета были выявлены 11 нарушителей правил поведения на воде. Трое из них, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были переданы полиции.

На Комсомольском пруду произошло более 80 происшествий за первый месяц купального сезона.

— Хочу обратить внимание взрослых: 27 случаев связано с потерявшимися детьми. Все ребята быстро найдены и переданы родителям нашими спасателями. А 17 детей были без сопровождения. Это крайне опасная статистика. Пожалуйста, не оставляйте детей у воды без присмотра, — предостерег глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Для детей в детских лагерях проводят занятия по правилам безопасного поведения на воде. В первой смене более 800 детей посетили эти занятия на курсах гражданской обороны Ставрополя.

В зоне отдыха на Комсомольском пруду безопасностью и правопорядком также занимаются спасатели и сотрудники частного охранного предприятия. На территории водоема установлено более сотни камер видеонаблюдения, передающих информацию в ЕДДС, МВД и ФСБ.