Выпускники из Дагестана получили по 100 тысяч рублей за сдачу ЕГЭ на сто баллов

Фото: скриншот из видео администрации РД

В Дагестане «стобалльникам» по ЕГЭ вручили сертификаты на 100 тысяч рублей. Всего выпускникам раздали 3 млн 800 тысяч рублей, сообщили в администрации республики.

13 июля глава Дагестана Сергей Меликов встретился с самыми умными школьниками региона, которые стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, получили 100 баллов по ЕГЭ и победили в различных конкурсах. Власти выделили 3 миллиона 800 тысяч рублей для премирования.

Среди награжденных есть рекордсмены. Патимат Самедова из частного лицея имени М.Г. Гамзатова получит премию в размере 300 тысяч рублей за знание английского языка в трех категориях. Гаджиммагомедов Али, призер олимпиады и отличник по физике, получит 200 тысяч рублей. Магомедова Гаваханум из Табасаранского района, единственная ученица в Дагестане, набравшая 100 баллов по двум предметам — русский язык и биология — также получит 200 тысяч рублей.

В список награжденных премией в размере 100 тысяч рублей вошли школьники, представлявшие Дагестан и ставшие призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также их педагогические работники (тренеры).