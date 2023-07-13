На 87 году умер академик РАНХ доктор технических наук

Андрей Храмцов. Фото:

На 87 году жизни в Ставрополе умер Андрей Храмцов, профессор, доктор технических наук. Он преподавал на факультете пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ. Его деятельность связана с научным, кадровым и информационным обеспечением нацпроектов в области образования, развития АПК и медицины. Также Андрей Храмцов занимался работами в области безотходной переработки сельскохозяйственного сырья.

Стаж научно-педагогической работы Андрея Храмцова – 52 года, он 36 лет работал в высших учебных заведениях. За достижения его наградили орденом «Знак почета» и медалью «За трудовую доблесть», четырьмя медалями ВВЦ; Храмцову присвоено звание заслуженный деятель науки РФ, он является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники.

Андрей Храмцов написал более 1400 научных материалов, в том числе более 60 книг и зарегистрировал 90 изобретений патентов. Основные публикации: «Молочный сахар», «Молочная сыворотка». Под его руководством подготовлены 45 кандидатов и 11 докторов наук.