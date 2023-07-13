В Грозном пожарные спасли из огня семью из пяти хомячков

Фото: пресс-служба МЧС России

Пожар произошел в одном из домов Грозного накануне ночью. Сотрудники МЧС России приехали на место происшествия и начали тушить возгорание. Войдя в здание, специалисты обнаружили интересную находку – клетку с пятью хомяками, которую взяли с собой наружу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Пожарные МЧС России обнаружили в задымленной комнате клетку с пятью хомяками. Семейство грызунов вынесли на свежий воздух, напоили водой и передали хозяйке, – пишет ведомство.

Специалисты полили грызунов водой, чтобы те не погибли от перегрева. Пожар удалось быстро потушить, в огне никто не пострадал, в том числе хомячки. Причина возгорания устанавливается.