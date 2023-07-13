Жителя Дагестана осудили на 5,5 лет за отправку денег террористам

Жителя Дагестана посадили на 5,5 лет за поддержку и участие террористической организации

На Ставрополье осудили жителя Дагестана, который отправлял деньги на нужды террористической организации. В суде установлено, что в октябре 2015 года злоумышленник связался с членами запрещенной группировки, вступил в нее и отдал средства на их нужды.

— Подсудимый, находясь на территории региона, участвовал в деятельности международной террористической организации, предоставив денежные средства для оказания помощи ее участникам, – сообщили в пресс-службе антитеррора Ставропольского края.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Расследование завершили, и материалы передали в суд. Там его приговорили к лишению свободы сроком на 5,5 лет в колонии общего режима.