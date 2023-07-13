На 33 улицах Пятигорска не будет воды 14 июля
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Пятигорске 14 июля на 33 улицах не будет воды из-за работ по переключению построенного водопровода Д-140 миллиметров на пересечении улицы Георгиевской и переулка Степного. Ограничение введут в 9:00, а вновь подачу воды начнут только в 16:00, заявил в социальных сетях мэр курорта Дмитрий Ворошилов.
- улица Лысенковская;
- улица Советская;
- улица Эльбрусская;
- улица Юбилейная;
- улица Георгиевская;
- улица Новоподгорная;
- переулок 1-й Георгиевский;
- переулок 2-й Георгиевский;
- переулок 3-й Георгиевский;
- переулок 4-й Георгиевский;
- улица Чехова;
- улица Овражная;
- улица Речная;
- переулок Южный
- улица Буденного;
- улица Ленина;
- улица Чапаева;
- улица Клары Цеткин;
- переулок Ломаный;
- улица Садовая;
- улица Луначарского;
- переулок Буденного;
- улица Лысогорская;
- улица Войкова;
- переулок Выгонный;
- переулок Степной;
- улица Ереванская;
- переулок Войкова;
- проезд Садовый;
- улица Красильникова;
- переулок Красильникова;
- улица Совхозная;
- переулок Лысогорский.
На время ограничения к людям будут приезжать цистерны с водой, ее можно заказать по заявке в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.