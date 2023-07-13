На 33 улицах Пятигорска не будет воды 14 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пятигорске 14 июля на 33 улицах не будет воды из-за работ по переключению построенного водопровода Д-140 миллиметров на пересечении улицы Георгиевской и переулка Степного. Ограничение введут в 9:00, а вновь подачу воды начнут только в 16:00, заявил в социальных сетях мэр курорта Дмитрий Ворошилов.

ГДЕ В ПЯТИГОРСКЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ 14 ИЮЛЯ 2023

- улица Лысенковская;

- улица Советская;

- улица Эльбрусская;

- улица Юбилейная;

- улица Георгиевская;

- улица Новоподгорная;

- переулок 1-й Георгиевский;

- переулок 2-й Георгиевский;

- переулок 3-й Георгиевский;

- переулок 4-й Георгиевский;

- улица Чехова;

- улица Овражная;

- улица Речная;

- переулок Южный

- улица Буденного;

- улица Ленина;

- улица Чапаева;

- улица Клары Цеткин;

- переулок Ломаный;

- улица Садовая;

- улица Луначарского;

- переулок Буденного;

- улица Лысогорская;

- улица Войкова;

- переулок Выгонный;

- переулок Степной;

- улица Ереванская;

- переулок Войкова;

- проезд Садовый;

- улица Красильникова;

- переулок Красильникова;

- улица Совхозная;

- переулок Лысогорский.

На время ограничения к людям будут приезжать цистерны с водой, ее можно заказать по заявке в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 и 33-06-28.