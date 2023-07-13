Пожарные во Владикавказе потушили загоревшийся трамвай

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Во Владикавказе на проспекте Коста, 34 загорелся трамвай. Сообщение об этом поступило в дежурную смену ЦУКС, на место выехали пожарные, которые сразу начали тушить возгорание. Пассажиры и водитель сами вышли и транспорта, поэтому никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

— Незамедлительно к месту происшествия были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания. Пассажиры транспортного средства смогли самостоятельно покинуть горящий трамвай, – пишет ведомство.

Сейчас возгорание полностью ликвидировали, никто не пострадал. К тушению привлекли две единицы техники и семь человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.