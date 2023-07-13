«Ломаем стереотипы»: 27-летняя Ануш Бархударян из Ставрополя уже пять лет работает детским хирургом

Ануш Бархударян, детский хирург с пятилетним стажем, рассказала свою историю журналистам «КП»

Ануш Бархударян в свои 27 уже пять лет работает детским хирургом, выпускница Ставропольского медицинского университета показала свой талант к медицине еще в детстве. Этим и многим другим Ануш поделится в эфире Радио «КП» в рубрике «Темы дня» в 17:30.

Врачом и хирургом Ануш решила стать еще в детстве – у нее хорошо получалось измерять давление, делать уколы, но главное – это ей нравилось. Ануш не стала первым медиком в семье, так как ее мама работает акушером-гинекологом. С самого детства будущий хирург слушала животрепещущие рассказы про врачей.

Сначала Ануш поступила на педиатрический факультет, но большую часть ее обучения студенты общались с детьми. И тогда она поняла, что ее призвание – работа с ребятами.

— Есть ли стереотип о том, что лучший хирург – мужчина? – спросила Влада Бгатцева, ведущая Радио «КП».

— К нам последнее время часто приходят ординаторы-женщины, которые хотят стать хирургами. И я считаю, что у них это достойно получается. <...> Но со стороны населения иногда сталкиваешься с недоверием, потому что бытует стереотип о том, что хирург – это большой грозный мужчина, который все сделает, прооперирует. Но мы ломаем этот стереотип большой женской командой, – рассказала Ануш.

Тем не менее коллеги-мужчины Ануш очень хорошо относятся к женщинам-врачам, «любят, носят на ручках». Услышать весь разговор с Ануш Бархударян можно в эфире Радио «КП» на частоте 105.7 FM или запись программы на сайте.