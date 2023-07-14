В Минводах 18-летняя девушка впала в кому после аварии пешеходном переходе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне вечером на проспекте 22-го Партсъезда в Минеральных Водах водитель «Форд Рейнджер» не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате произошла авария, на место вызвали автоинспекторов и скорую помощь для разбирательств и госпитализации пострадавшей.

— С тяжелой травмой головы и в состоянии комы 18-летняя пострадавшая доставлена в реанимацию. Наезд допустил 33-летний местный житель, который злостным нарушителем ПДД не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

У автомобилиста взяли кровь для анализов на состояние опьянения. По факту происшествия проводится проверка, правоохранительные органы устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заведении уголовного дела.