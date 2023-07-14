Сбер предупреждает о мошенниках, которые предлагают проверить «сотрудника» на поддельном сайте

Сегодня можно сфабриковать любой ресурс в сети Интернет. Фото: sberbank.ru

Злоумышленники продолжают изобретать новые способы обмана граждан. Чтобы вызвать доверие у собеседника, мошенники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка или полиции.

Один из подобных сайтов — «Единый государственный реестр», который якобы принадлежит Банку России, выявлен Сбером. Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков.

Сначала первый мошенник представляется сотрудником Следственного комитета РФ и сообщает, что деньги на счетах жертвы находятся в опасности. Далее «следователь» переводит разговор на второго мошенника. «Специалист Банка России» предлагает жертве убедиться в достоверности сообщаемой информации, для чего нужно зайти на сайт «Единого государственного реестра», где можно проверить «личный идентификатор сотрудника».

После ввода номера, названного мошенником, жертва видит выдуманные характеристики «работника Банка России». Чтобы усилить эффект, мошенник предлагает ввести «идентификатор для проверки клиента». После этого клиента просят следовать инструкциям сотрудника, который с ним связался, и перевести средства на «безопасный счет».

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Когда вы получаете телефонные звонки о необходимости проведения каких-либо операций с вашими денежными средствами, будьте бдительны. От чьего бы имени вам ни звонили с сообщением о том, что с вашей картой или счётом проводятся подозрительные или несанкционированные операции, — сотрудника банка, ЦБ РФ, Следственного комитета, МВД — не верьте этой информации. Сразу же положите трубку и перезвоните по телефону горячей линии — его можно найти на оборотной стороне карты или на официальном сайте организации. Помните, что сегодня можно сфабриковать любой ресурс в сети Интернет. Обращаю внимание: настоящие сотрудники банков никогда не попросят отправить деньги на «защищённый счёт» или оформить кредит для отмены мошеннического займа».