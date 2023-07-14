Прокуратура и СКР проводят проверку после травмы двух детей в Минводах

Родители пострадавшего мальчика написали заявление, но никто не пришел разбираться, пока не пострадал еще один ребенок. Фото: социальные сети

В Минеральных Водах следователи и прокуроры проводят проверку после того, как на детской площадке два ребенка получили травмы. Родители пострадавших детей написали в социальные сети о происшествии и сказали, что даже после заявления в полицию никто не начал разбираться с проблемой.

— На новой построенной детской площадке пострадало два ребенка. Катались на качели, оборвалась цепь, и дети вылетели с нее, один ребенок лежит в больнице, написано заявление в полицию, – написали родители пострадавшего мальчика в социальных сетях.

Родители написали заявление, но никто не пришел узнавать, что произошло. В итоге двухлетняя девочка упала с той же качели. Тогда-то правоохранительные органы и приехали на место ЧП. Сейчас СКР и прокуратура узнают, соблюдались ли требования законодательства о безопасности детей при использовании объекта. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

— Двое детей, катаясь на качелях на детской игровой площадке в городе Минеральные Воды по улице Советской, получили телесные повреждения, в связи с чем, были доставлены в учреждение здравоохранения, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жизни и здоровью пострадавших детей ничего не угрожает.

— Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.