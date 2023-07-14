Пьяного водителя поймали в Ставрополе из-за резких маневров на автомобиле

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В Ставрополе автоинспекторы патрулировали город и заметили на дороге странный автомобиль, который совершает резкие маневры. Сотрудники остановили транспорт, за рулем сидел 27-летний житель Шпаковского округа с признаками опьянения. Ему предложили пройти тест на алкоголь.

— Водитель употребление алкогольных напитков не стал отрицать, сообщив, что пил пиво. Однако от прохождения освидетельствования мужчина отказался, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На автомобилиста составили протокол за отказ от освидетельствования, за что ему грозит наказание наравне с пьяной ездой: лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину забрали на штрафстоянку.