В Ингушетии расчистят реку Сурхахи для защиты населения от паводков

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Ингушетии.

В Ингушетии в рамках нацпроекта «Экология» ведутся работы по расчистке реки Сурхахи для защиты населения от паводков.

Протяженность участка составляет более 3,7 километров. По словам министра экологического ведомства Саварбека Холохоева, все работы будут проводиться за счет федеральных средств. Ориентировочный срок выполнения работ 2023 – 2025 годы. Общая стоимость - 13,1 млн рублей, из них 5,96 млн рублей – средства, которые направят на выполнение работ в текущем году.

- Из-за действия нерестового запрета в период с 15 апреля по 15 июня 2023 года реализация вышеуказанных мероприятий начата нами только в конце июня текущего года. Проблемные вопросы отсутствуют, - отметил Холохоев.

Как отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сохранение и поддержание чистоты русел рек – вопрос не только экологии, но и безопасности населения республики.

- Расчистка русел рек — это долгосрочное и комплексное мероприятие, требующее системного подхода и внимания со всех сторон, - сказал Калиматов.

Также в этом году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» проводятся мероприятия по оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа в Магасе. Работы ведутся на участке в более чем 4,6 километров. Срок выполнения – 2023-2024 годы.

- Проведение данных работ по оздоровлению реки Сунжа позволит предотвратить дальнейшую деградацию водного объекта, тем самым улучшив экологические условия проживания населения города, - сообщает пресс-служба Главы и Правительства РИ.