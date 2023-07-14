Сулакский каньон стал самой популярной локацией для приключенческого туризма в РФ

Сулакский каньон - глубочайший в Европе. Фото: Мухтар ГАДЖИДАДАЕВ

МТС изучила* популярность приключенческого туризма в России. По итогам исследования Дагестан занял вторую строчку в списке регионов, в которые едут за впечатлениями и активным отдыхом путешественники со всей страны.

Топ регионов, куда россияне отправляются за экстремальными развлечениями, возглавил Алтай (25% приключенческого турпотока), опередив Дагестан совсем незначительно (24%). Далее идут Северная Осетия (10%), Адыгея (9%) и Карелия (7%).

При этом топ самых посещаемых достопримечательностей среди всех попавших в рейтинг регионов возглавили Сулакский каньон и Черкейское водохранилище. Эти точки на карте Дагестана притягивают своей природной красотой и возможностью экстремальных развлечений. По водной глади каньона туристы катаются на катерах и sup-сёрфах, а самые смелые пролетают над пропастью на зиплайне.

Больше всего приключенческим туризмом и природными достопримечательностями в России интересуются путешественники из Москвы и Московской области (более 20% проанализированных поездок). Следом идут жители Новосибирской области (10% туристов) и Алтайского края (7%). В Дагестане москвичи тоже на первом месте - также около 20% от общего турпотока. А вот жители Новосибирска и Алтая до Дагестана не доезжают. По количеству гостей в республике на втором месте туристы с Кубани (более 7%), на третьем - жители Ставрополья (6 %).

- Мы отмечаем, что в Дагестане в разы увеличивается количество туристов, которые не просто приезжают на экскурсии на 1-2 дня, как пару лет назад, а проводят в республике полноценный отпуск. Уже в начале это турсезона на 50% по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросло количество туристов, которые проводят в республике около недели, - прокомментировала директор МТС в Дагестане Карема Изиева.

* c помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel и аналитики Big Data. Турпоток был проанализирован более чем в 50 локациях 20 регионов РФ в период с 1 марта по 30 июня 2022 и 2023 годов.