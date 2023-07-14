К 8 годам колонии приговорили жительницу Ставрополья за убийство знакомого

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Ссора стала причиной убийства в Степновском округе Ставрополья. Вечером 13 февраля 35-летняя ранее судимая местная жительница и ее знакомый сидели дома и выпивали алкоголь. Застолье не задалось, так как между отдыхающими вспыхнул серьезный конфликт, и решить его словами не получилось.

— Между осужденной и 34-летним мужчиной возник конфликт, в результате которого она нанесла один удар ножом в живот потерпевшего, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

От ножевого ранения в живот потерпевший скончался на месте, скорая не успела приехать на место ЧП. Злоумышленницу задержали, на нее завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Разбирательства закончились, и женщину отправили на скамью подсудимых.

— С учетом неотбытого условного осуждения за совершенное ранее преступление, женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.