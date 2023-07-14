Боец СВО со Ставрополья вынес раненых под минометным обстрелом врага

Фото: социальные сети первого заместителя главы администрации Курского округа Павла Бабичева

Участник СВО из Курского округа Ставрополья получил отпуск и вернулся домой в родной хутор, он поделился историями о буднях на передовой, поблагодарил за посылки, письма и рисунки. В зоне спецоперации он находится с первых дней, но, по словам первого заместителя главы администрации муниципалитета Павла Бабичева, не привык хвалиться. Поэтому о подвигах военного рассказал его лучший друг.

— Во время минометного огня противника, несмотря на большой риск, он вынес раненого товарища с поля боя, а затем вернулся за другим солдатом. В том бою проявил себя, как настоящий герой и патриот страны, продолжающий дело своего деда, который защищал Родину во время ВОВ, – привел слова друга бойца Павел Бабичев в социальных сетях.

За мужество, отвагу и самоотверженность военнослужащего указом президента РФ наградили медалью Суворова, также он уже получил медаль «За воинскую доблесть» II степени. По словам Павла Бабичева, дома бойца поддерживают и ждут дома мама, сестра, невеста и близкие родственники.