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В Ставрополе пенная вечеринка в детском лагере школы №43 возмутила жителей ближайших к учреждению домов. По их словам, в обеденный сон детей продолжается «вакханалия». При этом школьники не совершают ничего серьезного: просто веселятся во время каникул.

— Эта вакханалия продолжается бесконечно! И это в обеденный сон детей, – пишет возмущенная ставропольчанка в социальных сетях.

Пока дети развлекаются, жители домов негодуют. При этом в детских лагерях должен быть предусмотрен сонный час, когда смогут отдохнуть и школьники, и люди из ближайших домов.