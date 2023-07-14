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НовостиОбщество14 июля 2023 10:22

Пенная вечеринка в школе №43 Ставрополя возмутила местных жителей

Жильцы ближайших домов недовольны тем, что в обеденный сон детей школьники громко кричат
Маргарита КОТОВА
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Ставрополе пенная вечеринка в детском лагере школы №43 возмутила жителей ближайших к учреждению домов. По их словам, в обеденный сон детей продолжается «вакханалия». При этом школьники не совершают ничего серьезного: просто веселятся во время каникул.

— Эта вакханалия продолжается бесконечно! И это в обеденный сон детей, – пишет возмущенная ставропольчанка в социальных сетях.

Пока дети развлекаются, жители домов негодуют. При этом в детских лагерях должен быть предусмотрен сонный час, когда смогут отдохнуть и школьники, и люди из ближайших домов.