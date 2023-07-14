Уголовное дело завели в Минводах после травмы малолетних на детской площадке

Разбирательства привели к заведению уголовного дела. Фото: соцсети; пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: Данил ЮРКОВ

В Минеральных Водах после падения двух детей с качели на новой, только построенной детской площадке завели уголовное дело. Родители потерпевшего мальчика писали заявление в полицию, но пока травмы не получила вторая девочка никто не приходил разбираться.

Наконец следователи и прокуроры начали проверку. Она дала результат, по которым стало ясно – работы сделали некачественно, из-за чего дети и пострадали.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Подрядчику, который сделал детскую площадку, грозит наказание за некачественно проделанную работу. Теперь началось расследование, в котором найдут всех виноватых.

— Сейчас следователь СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.