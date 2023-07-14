Полицейские в Северной Осетии спасли жизнь водителю с инфарктом миокарда

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СКФО

К сотрудникам полиции в Северной Осетии обратился водитель легковушки с просьбой о помощи. Против него не совершали преступление, однако мужчина пожаловался на боль в груди и затрудненное дыхание, и правоохранители поняли, что без помощи медика здесь не обойтись. На место направили врача, а один из полицейских обратился в экстренную службу.

— С каждой минутой гражданину становилось все хуже, а спустя непродолжительное время у него случилась остановка сердца. Медик в погонах поставил предварительный диагноз – острый инфаркт миокарда, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

Реанимировать автомобилиста пришлось на месте. Массаж сердца и введенный адреналин дали результат – через несколько минут состояние пациента стабилизировалось, и он пришел в сознание. К этому времени приехала бригада скорой помощи, которая подтвердила диагноз.

Пациента забрали в республиканскую клиническую больницу Владикавказа, его жизни ничего не угрожает. Родственники водителя поблагодарили полицейских за спасение.