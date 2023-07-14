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НовостиПроисшествия14 июля 2023 13:14

Сотрудники минстроя Ингушетии превысили полномочия на 80 млн рублей

На них завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Сотрудники минстроя Ингушетии попались на превышении полномочий

Сотрудники минстроя Ингушетии попались на превышении полномочий

Фото: Даниил ОПАРИН

Должностные лица министерства строительства попались на афере с закупкой медицинского оборудования для больниц. С 2019 по 2020 годы злоумышленники заключили три государственных контракта с индивидуальными предпринимателями. Поставщик должен был привезти, установить и обучить врачей пользоваться оборудованием.

Правда, что-то пошло не по плану: в 2020 году минстрой оплатил полную сумму работ, 80 млн и 200 тысяч рублей, а вот работы до сих пор не выполнили. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ингушетии.

— По настоящее время работы по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, а также обучению персонала поставщиками не производились, в связи с чем использование оборудования не представляется возможном, – пишет ведомство.

На сотрудников минстроя завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи расследуют уголовное дело и собирают доказательства вины фигурантов.