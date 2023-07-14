Сотрудники минстроя Ингушетии превысили полномочия на 80 млн рублей

Сотрудники минстроя Ингушетии попались на превышении полномочий Фото: Даниил ОПАРИН

Должностные лица министерства строительства попались на афере с закупкой медицинского оборудования для больниц. С 2019 по 2020 годы злоумышленники заключили три государственных контракта с индивидуальными предпринимателями. Поставщик должен был привезти, установить и обучить врачей пользоваться оборудованием.

Правда, что-то пошло не по плану: в 2020 году минстрой оплатил полную сумму работ, 80 млн и 200 тысяч рублей, а вот работы до сих пор не выполнили. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ингушетии.

— По настоящее время работы по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, а также обучению персонала поставщиками не производились, в связи с чем использование оборудования не представляется возможном, – пишет ведомство.

На сотрудников минстроя завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи расследуют уголовное дело и собирают доказательства вины фигурантов.