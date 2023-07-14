Женщину и двух мужчин в Ставрополе осудят за организацию подпольного казино

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе незаконный предприниматель (его дело вынесли в отдельное производство) решил заработать на людях, для этого он начал организовывать подпольное казино. К авантюре он привлек еще двух мужчин и женщину, уже злоумышленники арендовали помещение в юго-западном районе краевой столицы и купили 14 компьютеров, на которые установили азартные игры.

— Принцип деятельности игрового клуба заключался в следующем: посетители передавали оператору деньги и сообщали номер компьютера, на котором планируют осуществлять игру, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. Далее оператор подключал посетителя к игре.

Бизнесменов поймали, на них завели уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Дело организатора все еще расследуют, а вот три сообщника вскоре отправятся в суд, материалы уже направили на рассмотрение. Там решится их судьба.