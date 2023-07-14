Антон Жуков в 2022 году. Фото: прокуратура Воронежской области

В Ставрополе - новый прокурор. Им стал 38-летний Антон Жуков, имеющий ряд ведомственных поощрений за примерное исполнение служебных обязанностей. Об этом 14 июля 2023 сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

- Прокурор Ставрополья Юрий Немкин представил руководителям органов муниципальной власти, территориальных правоохранительных органов и работникам прокуратуры нового прокурора города Ставрополя Антона Геннадьевича Жукова. Он назначен на должность приказом Генпрокурора РФ от 6 июля 2023 года, - уточнили в надзорном ведомстве.

Биография Антона Жукова, нового прокурора Ставрополя

Антон Геннадьевич Жуков родился в 1985 году в Краснодаре. В 2007 году получил экономическое образование в Кубанском госуниверситете, в 2011 году закончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция» и на следующий год начал службу в органах прокуратуры в качестве помощника Лабинского межрайонного прокурора Краснодарского края. Затем он занимал посты прокурора отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Краснодарского края, помощника и старшего помощника Выборгского городского прокурора, а затем зампрокурора Ломоносовского района Ленобласти. До перевода в Ставрополь Антон Жуков являлся Воронежским межрайонным природоохранным прокурором.