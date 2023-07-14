Ролик успел напугать ставропольцев. Фото: стоп-кадр видео

14 июля 2023 года по соцсетям разошлось видео со смерчем. Авторы утверждали, что снято оно в селе Ачикулак Нефтекумского ГО Ставрополья. Но ролик оказался фейковым. Сначала об этом заявил глава округа Дмитрий Сокуренко.

- Я сам житель этого села, и ничего подобного даже на территории Нефтекумского городского округа не было. Просьба сохранять спокойствие, - отметил Дмитрий Сокуренко.

Затем губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что ему тоже весь день присылали «видео со смерчем в Ачикулаке».

- Данные о таком природное явлении не подтвердили ни экстренные службы, ни местные жители. С селом все в порядке, - написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале и призвал доверять только проверенным источникам информации.

Кстати, месяц назад сообщалось о смерче в Ставрополе. Но тогда это оказалось правдой. Что пережили люди, оказавшиеся в эпицентр торнадо, подробно рассказывала «КП-Северный Кавказ».