Бесцельно сидела и погибла: странная авария унесла жизнь пенсионерки на Ставрополье

Смертельное ДТП произошло в темное время суток. Фото: УГИБДД по СК

На 1 км трассы «Горячеводский - Садовый» (территориально относится к Предгорному округу Ставропольского края) произошла странная авария со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по СК, 26-летний водитель ВАЗ-21122 сбил 60-летнюю женщину.

- В момент наезда в ночное время она бесцельно сидела на проезжей части, - уточнили в краевой Госавтоинспекции.

По факту ДТП продолжается проверка, устанавливается степень ответственности участников аварии. На данный момент известно, что водитель злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Погибшая женщина не имела места жительства. Была ли в момент столкновения она трезвой или нет, покажет экспертиза.

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