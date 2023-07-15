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НовостиПроисшествия15 июля 2023 6:51

Бесцельно сидела и погибла: странная авария унесла жизнь пенсионерки на Ставрополье

В Предгорном округе водить насмерть задавил сидящую на дороге 60-летнюю женщину
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Смертельное ДТП произошло в темное время суток. Фото: УГИБДД по СК

Смертельное ДТП произошло в темное время суток. Фото: УГИБДД по СК

На 1 км трассы «Горячеводский - Садовый» (территориально относится к Предгорному округу Ставропольского края) произошла странная авария со смертельным исходом.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по СК, 26-летний водитель ВАЗ-21122 сбил 60-летнюю женщину.

- В момент наезда в ночное время она бесцельно сидела на проезжей части, - уточнили в краевой Госавтоинспекции.

По факту ДТП продолжается проверка, устанавливается степень ответственности участников аварии. На данный момент известно, что водитель злостным нарушителем правил дорожного движения не является. Погибшая женщина не имела места жительства. Была ли в момент столкновения она трезвой или нет, покажет экспертиза.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о блогере-путешественнике из Оренбурга, который два дня ждал помощи в Дагестане - его машина упала с небольшого обрыва в ущелье и повисла на одном колесе.