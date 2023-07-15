Ставропольцев просят отдыхать в лесах с умом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месяц назад в Ставрополе был установлен второй класс пожарной опасности. 15 июля 2023 года местные власти сообщили, что теперь в краевой столице вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление уже подписано. Документ определяет ряд дополнительных требований к безопасности. В частности, запрещается сжигать мусор в лесных массивах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах; выжигать сухую траву и стерню; разведение костров на земельных участках всех категорий (форма собственности значения не имеет).

- Также нельзя работать с использованием открытого огня и искрообразованием в лесах. Запрет не распространяется только на аварийные работы. Помимо этого нельзя оставлять емкости с горючими жидкостями и газовые баллоны возле жилых домов и других строений в СНТ. Это будет расцениваться как препятствование подъезду к источникам наружного противопожарного водоснабжения и проезду пожарной техники, - добавили в администрации Ставрополя.

Другие меры по усилению противопожарного режима в краевой столице - совместное патрулирование МЧС и МВД, дальнейшая опашка земель на пожароопасных направлениях и круглосуточное дежурство спецтехники для подвоза воды во время пожаров. Районным администрациям, управляющим компаниям, ТСЖ и кооперативам поручено пристальнее следить за покосом травы и уборкой территорий от горючего мусора.

Пожароопасный сезон в Ставрополе продлится до 15 сентября 2023 года.