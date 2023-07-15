24 нарушение стало последним: водитель КАМАЗа спровоцировал страшную аварию на Ставрополье

По факту ДТП проводится проверка. Фото: УГИБДД по СК

На территории сельхозпредприятия в станице Георгиевской Ставропольского края произошла смертельная авария с участием двух КАМАЗов. Один из них в момент ДТП просто стоял у края дороги.

- Водитель второго грузовика выбрал небезопасную скорость движения, допустил столкновение и перевернулся, - сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по СК.

От полученных травм 31-летний водитель фуры (житель Георгиевска) скончался на месте. При проверке выяснилось, что он регулярно нарушал правила дорожного движения. Только за последние два года его 23 раза привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима. Очередной нарушение стало для мужчины, к сожалению, последним. Выясняется, был ли в он трезв в момент аварии.

Водителем второго КАМАЗа оказался 55-летний житель станицы Подгорной. С переломом ноги его доставили в больницу.

Проверка по факту ДТП продолжается.