Стоимость билетов на поезд до Кисловодска заморозили до конца летнего сезона

Туристы смогут сэкономить на поездке около 12%. Фото: администрация Кисловодска

«Российские железные дороги» отреагировали на билетный ажиотаж на поезда в направлении Кисловодска - принято решение о заморозке стоимости билетов в купе на весь летний период. Уточняется, что цена не увеличится даже при увеличении спроса и уменьшении доступных мест.

- Средняя стоимость билета в купе - чуть больше 4000 рублей. В летний пиковый период она могла доходить до 8000 рублей. Теперь такой ощутимой разницы удастся избежать. Туристы смогут сэкономить на поездке около 12%, - добавили в администрации города-курорта.

Кстати, только в июне 2023 года туристический поток в Кисловодск превысил 40 тысяч человек.

Подробнее об отдыхе в Кисловодске, который называют «русским Баден-Баденом» читайте в нашем специальном проекте «Отдых в России».