Ставропольцев попросили воздержаться от поездок в сторону Туапсе 15 июля

Туапсинский район Краснодарского края «поплыл». Фото: стоп-кадр видео УГИБДД по СК

Управление ГИБДД по Ставрополью 15 июля 2023 года опубликовало просьбу ко всем жителям региона, которые планируют выезд в сторону Краснодарского края.

- Рекомендуем водителям отложить поездки в данном направлении до более благоприятных погодных условий, - говорится в сообщении пресс-службы краевой Госавтоинспекции.

В районе Туапсе видимость на дорогах примерно такая. Фото: стоп-кадр видео УГИБДД по СК

Дело в том, что из-за непрекращающихся дождей проезжую часть на трассе между Джубгой и Сочи вновь подтопило. На въезде в Туапсе образовалась большая пробка.

Из-за разгула стихии в Туапсинском районе даже было объявлено штормовое предупреждение. Там за полдня выпало около 20 мм осадков. В реках Нечепсуха и Псебе значительно поднялся уровень воды.

А вот в Гагре и на других курортах Абхазии, которые также пострадали от непогоды, ситуация уже стабилизировалась.