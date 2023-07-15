Опубликована схема объезда закрытого до 23 июля дублера улицы Доваторцев в Ставрополе

Неудобства потерпеть осталось около недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе продолжаются начавшиеся еще весной работы по прокладке нового газопровода во внутриквартальном проезде на улице Доваторцев. Подрядчик приступил к восстановлению тротуара, газонов и установке бордюров по дублеру улиц Доваторцев и Тухачевского.

Также продолжается реконструкция коммуникации на внутриквартальном проезде между домами №37/1 и 39А по улице Доваторцев. В связи с этим до 23 часов 23 июля 2023 года движение здесь осуществляться не будет. Пресс-служба горадминистрации опубликовала схему объезда закрытых участков: по внутриквартальному проезду по улице Доваторцев вдоль домов №35/2, 39к1, 39к2, 39/Б, 41/2к1, улице Тухачевского и Доваторцев.

В конце июня в краевой столице вводились ограничения движения из-за ЧП на другом газопроводе - выполняя земляные работы, экскаватор сбил кран на подземной трубе в районе улицы Яковлева.